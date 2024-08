PO 7.000 DINARA: Vranje daje novčanu pomoć svim đacima prvacima

Na 33. sednici Gradskog veća usvojen je i Predlog odluke o utvrđivanju visine novčane pomoći učenicima prvog razreda osnovnih škola na teritoriji Grada Vranja, saopšteno je na zvaničnom sajtu grada..

Iz gradskog budžeta biće izdvojeno po sedam hiljada dinara za sve đake prvake na teritoriji Grada Vranja.

Olakšice za građane Vranja u otplati dugovanja za utrošenu vodu

Za socijalno ugrožene grupe i penzionere sa niskim primanjima moguć je reprogram duga u 60 rata.

Članovi Gradskog veća usvojili su između ostalog i Odluku Nadzornog odbora JP “Vodovod” kojom se reguliše naplata potraživanja od korisnika komunalnih usluga.

Prema rečima gradske većnice Danijele Milosavljević, građani će ubuduće svoja dugovanja prema Vodovodu plaćati u pet rata, ako je dugovanje do 20.000 dinara, u deset rata za dugovanja od 20 do 50.000 dinara, u 16 rata za dug od 50 do 150.000 dinara, i u 36 rata za dugovanja preko 150.000 dinara.

