OVAKO IZGLEDA OLIMPIJADA PENZIONERA! Kruševljani se nadmetali u šahu, pikadu, štafeti (FOTO)

U organizaciji Udruženja penzionera grada Kruševca, na sportskim terenima na Bagdali održana je Osma olimpijada „trećeg doba“ – kulturna i sportsko – rekreativna manifestacija.

Najstarije sugrađane obišao je gradonačelnik Ivan Manojlović. Otvaranju Olimpijade prethodio je minut ćutanja posvećen nedavno preminulom predsedniku Udruženja penzionera grada Kruševca Milenku Mihajloviću.

Prisutne takmičare pozdravio je i poželeo im dobrodošlicu predsednik Organizacionog odbora Miljko Minić. On je istakao da je cilj Olimpijade širenje zdravog duha među starijom populacijom, sa posebnim akcentom na održavanju fizičke aktivnosti i druženju.

Penzionerima se obratio i gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

- Ova energija koja je danas prisutna među vama, govori mlađim generacijama kojim putem da nastavimo da idemo i da se trudimo da pratimo one rezultate koje ste vi ostvarivali u toku vaše radne karijere. A ovde postoji ogromna količina energije, elana i volje za sportom. Prisustvo Društva za borbu protiv šećerne bolesti govori u prilog činjenici koliko ste vi jake generacije, jer vama ni godine ni bolesti nisu prepreka da se bavite sportom i to je osnovna motivacija i inspiracija nama mlađim generacijama. Kruševac spada u gradove koji se ponose brojem klubova i sportskih manifestacija, a osnov za sve to je i naše nasleđe. Još jednom želim da se ispred Grada zahvalim na svoj pomoći, elanu i svemu što nam dajete kao podsticaje, a što se tiče vaših ideja i predloga, spremni smo i otvoreni da ih ispratimo koliko god je to moguće, rekao je gradonačelnik Manojlović.

Takmičari su se nadmetali u šahu, pikadu i štafeti – brzo hodanje, košarka i fudbal na malim golovima.

Najuspešniji takmičari biće nagrađeni peharima i medaljama, a republička penzionerska Olimpijada biće održana 19, 20. i 21. septembra u Vrnjačkoj Banji, sa oko 630 sportista.

Pravo učešća stiču tri prvoplasirane ekipe sa Okružne olimpijade.