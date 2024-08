Stanje na putevima i graničnim prelazima: Naoružajte se strpljenjem, ovo je detaljan pregled putnih pravaca i graničnih prelaza

U Srbiji je saobraćaj pojačanog intenziteta, dok zadržavanja ima na graničnim prelazima i za putnička i za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

• Auto-put E-763, petlja Preljina – petlja Pakovraće, smer Beograd – Čačak – radovi na redovnom pregledu portala za saobraćajnu signalizaciju od 28.08. do 31.08.2024 g, u toku svetlog dela dana. Za saobraćaj će biti zatvorena vozna ili preticajna saobraćajna traka, shodno dinamici radova.

• Petlja Lasta – petlja Bubanj Potok, u smeru ka Nišu – radovi na sanaciji oštećene zaštitne ograde na spoljnoj bankini, 28.08.2024. g. od 9 do 14 č, sa zatvaranjem zaustavne saobraćajne trake u zoni radova, u dužini od 1 km.

• Auto-put E-763, petlja Pakovraće – petlja Ljig, smer Čačak – Beograd – radovi na redovnom pregledu portala za saobraćajnu signalizaciju od 28.08. do 31.08.2024. g, u toku svetlog dela dana. Za saobraćaj će biti zatvorena vozna ili preticajna saobraćajna traka, shodno dinamici radova.

• Auto-put E-75, petlja Beška – petlja Novi Banovci, u oba smera – radovi na redovnom održavanju (košenje trave u razdelnom pojasu) od 28.08. do 02.09.2024. g, u toku svetlog dela dana, uz zatvaranje preticajne saobraćajne trake u zoni radova, u dužini do 5 km.

• Smederevska Palanka – Mladenovac – radovi na ugradnji elastoodbojne zaštitne ograde od 28.08. od 9 č do 28.09.2024. g. do 16 č. Radovi će se izvoditi sukcesivno, na deonicama dužine do 500 m, uz naizmenično propuštanje vozila.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije: – na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 300 minuta, – na graničnom prelazu Kelebija, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 180 minuta, – na graničnom prelazu Preševo, na izlazu, zadržavanje za putnička motorna vozila je 30 minuta, a na ulazu 20 minuta, – na graničnom prelazu Gradina, na ulazu, zadržavanje za putnička motorna vozila je 20 minuta, – na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 180 minuta, – na graničnom prelazu Šid, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 120 minuta, – na graničnom prelazu Sremska Rača, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 60 minuta, – na graničnom prelazu Bogojevo, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 60 minuta.

Kurir.rs/putevi-srbije