GOTOVO 200 POŽARA VIŠE NA OTVORENOM: Od početka godine bukti u Mačvanskom okrugu, vatrogasci se danonoćno bore sa stihijom

LOZNICA – Visoke temperature i suša u kombinaciji sa nepažnjom čine svoje pa je broj požara na otvorenom ovoga leta uvećan, a vatrogasci imaju pune ruke posla. Prema rečima majora Ivana Spajića, načelnika Odeljenja za vanredne situacije (OVS) u Šapcu, na teritoriji Mačvanskog upravnog okruga od početka godine do danas registrovano je ukupno 521 intervencija zbog požara na otvorenom, i taj broj je drastično uvećan, u istom periodu prošle intervenisano je 323 puta.

Od početka godine, kaže on, na teritoriji okruga bila su 23 šumska požara koji su pravovremnim intervencijama pripadnika vatrogasno spasilačkog bataljona ugašeni u najkraćem roku čime je sprečeno njihovo širenje i veća materijalna šteta.

foto: Kurir/T.Ilić

- Zabeležen je porast broja požara na otvorenom prostoru na teritoriji grada Loznica, od početka godine do juče (27.8) bilo je 128 intervencija, a 86 za isti period prošle. Ovoga meseca takođe je zabeležen porast, bilo je 35 takvih intervencija, 21 više nego u tom periodu lani. Inače, naši vatrogasci - spasioci, pripadnici vatrogasno spasilačkog bataljona Šabac, pored učestalih intervencija na našoj teritoriji učestvovali su i u gašenju većih požara u Kladovu, Kučevu, Žagubici. Naš tim, od četiri vatrogasca spasioca bio je, zajedno sa kolegama iz cele Srbije, i u akciji gašenja velikih šumskih požara u Grčkoj – rekao je Spajić.

Apelujemo na građane, kaže on, da ne spaljuju suvu travu, nisko rastinje i ostatke strnih useva na otvorenom prostoru, jer tako mogu ugroziti svoju i bezbednost ljudi oko njih, a širenjem požara može nastati velika materijalna šteta na okolnim objektima. On je skrenuo pažnju da ljudi budu obazrivi i tokom vožnje, naročito pušači koji opuške iz automobila bace direktno na suvu travu. Na društvenim mrežama postoje snimci koji dokazuju da požar na taj način može nastati već posle tri minuta od dodira opuška sa suvom travom ili senom. Takvi požari, koji nastaju pored saobraćajnica mogu ugroziti i bezbednost i zdravlje ostalih vozača koji će proći istom trasom. Zbog toga pažnju treba obratiti i na ovakve situacije kaže on i navodi da se Zakonom o zaštiti od požara zabranjuje spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka kao i da su za njegovo kršenje predviđene novčane kazne.

foto: Kurir/T.Ilić

- Preko svih ovlašćenih službenih lica pripadnika vatrogasno spasilačkih jedinica i inspektora OVS u Šapcu obavljamo kontrolu na celoj teritoriji Mačvanskog okruga i do sada je napisano više od 30 prekršajnih naloga za nepoštovanje odredbi Zakona o zaštiti od požara - navodi Spajić i ističe da Sektor za vanredne situacije sprovodi akciju preventivnog delovanja na sprečavanju nastanka požara na otvorenom, inspekcijskim nadzorima, ali i stalnim apelima, razgovorima sa građanima i edukativnim predavanjima.