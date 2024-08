HUMANI I U TROPSKIM MESECIMA: Završena letnja kampanja davanja krvi u Loznici

Letnja kampanja dobrovoljnog davalaštva krvi završena je u Loznici akcijom održanom juče (29.8.) u Vukovom domu kulture.

Ponovo je ostvaren dobar rezultat, prikupljene su 53 jedinice jedinice krvi, odazvalo se 57 osoba, ali su četiri odbijene iz zdravstvenih razloga.

Akciju svakog četvrtka na istom mestu organizuju Crveni krst Loznica i Institut za transfuziju krvi Srbije, a i ovoga leta Lozničani su pokazali veliku humanost. Tokom tri meseca kampanje sa poslednjom je održano ukupno 14 akcija, a prikupljene su ukupno 683 jedinice krvi.

Plan po akciji je bio 45 jedinica, a u proseku ih je bilo gotovo 49. Odziv je bio zadovoljavajući uprkos vrlo toplim danima, a prvog avgusta postavljen je i ovogodišnji rekord od 103 prikupljene jedinice.

Loznica je grad poznat po humanosti, a ovdašnji Crveni krst prošle godine dobio je dijamantsku plaketu "Šampion solidarnosti" od Instituta za transfuziju krvi Srbije za uspešno učešće i najveći broj davalaca krvi u zimskoj i letnjoj kampanji 2023.

To je bio peti put da loznički Crveni krst dobije to priznanje, a u Loznici je u obe prošlogodišnje kampanje bilo ukupno 1.211 davalaca. Loznica je grad u kome loznički Crveni krst u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije redovno organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi. Na istom mestu biće održavane i ubuduće, četvrtkom od 10 do 15 časova.

