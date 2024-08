SVE SPREMNO ZA KUPUSIJADU: Takmičari od ove godine svadbarski kupus pripremaju u novom prostoru

U Mrčajevcima se uveliko privode kraju radovi na uređenju prostora na kojem će se ove godine takmičiti učesnici 21. Kupusijade koja se ove godine održava od 13. do 15. septembra. Pored stadiona a iza Doma kulture uređuje se oko 300 metara kvadratnih, na tom prostoru kuvari svadbarskog kupusa će po prvi put imati sve uslove kao da su zaista u pravoj kuhinji. Organizarori kažu da će ove godine majstori kulinarstva u Mrčajeve morati jedino da donesu namirnice za pripremu svadbarskog kupusa, tanjire i dobro raspoloženje.

- Svaki učesnik će imati takmičarsko mesto opremljeno mokrim čvorom, odnosno mini kuhinjom i prostorom za posluživanje hrane, tačnije degustaciju kuvanog svadbarskog kupusa. Prostor zamišljen kao "open space" je natkriven, a podovi su uređeni po svim higijenskim standardima. Grad Čačak je za podizanje ovog ovjekta izdvojio oko 15 miliona dinara. Takmičari ove godine treba samo da ponesu kupus, meso i sitan inventar, poput tanjira i pribora za posluženje kupusa - izjavio je Mrčajevčanin Milorad Jevđović, član Organizacionog odbora Kupusijade.

foto: Kurir/D. Čeković

Takmičarski prostor je i ove godine na istom mestu, dakle naslonjen na Dom kulture, ali uređen tako zavovoljava higijensko-sanitarne uslove za pripremu hrane.

To međutim nije jedina novost, na ovogodišnjoj Kupusijadi učesnike pored zlatnog, srebrnog i bronzanog lonca očekuju i novčane nagrade.

-Ove godine ćemo pobednike u kategoriji "pojedinci" nagraditi i novčanim iznosima u rasponu od 10.000 do 30.000 dinara, srazmenrno osvojenoj nagradi. Do sada imamo 15 prijavljenih učesnika, ali to nije konačan broj jer prijavljivanje traje do početka sam emanifestacije - kaže Jevđović dodajući da se takmičenje i ove godine odvija u tri kategorije.

foto: Kurir/D. Čeković

Ovogodišnji program manifestacije sličan je prošlogodišnjem, prvog dana organizatori svake godine organizuju "Obrenovanje" u slavu pesnika Obrena Pjevovića, Mrčajevčanina koji je kroz stihove proslavio ovo mesto. Drugog dana je prijavljivanje takmičara koji ove godine dolaze iz Federacije BiH, ali i gotovo svih okolnih gradova. Odmah potom u osam ujutro kreće takozvano "podlaganje lonaca" i priprema najukusnijeg svadbarskog kupusa koji se tradicionalno kuva u zemljanim loncima. Trećeg dana, u nedelju, je proglašenje pobednika.

Tokom manifestacije na pozornici u centru varošice, tik uz saborište, sva tri dana nastupaće KUD-ovi, pevačke grupe i zvezde narodne muzike.

Bonus video:

02:32 KUPUS NIKAD SKUPLJI! Cena duplo veća! Velike suše dovele do REKORDNIH CIFARA