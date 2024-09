"ĐACI ME NAZIVAJU I MAMOM" Učiteljica Slavica iz Vranja o prvacima: Jedan od najlepših perioda za decu i roditelje

Povodom početka nove školske godine gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković obišao je Osnovnu školu "Bora Stanković" u Tibuždu. Gradonačelnik je svim učenicima, a posebno prvacima poželeo srećan početak i puno uspeha u školi.

"Dragi učenici, važno je da poštujete roditelje, učitelje i nastavno osoblje jer je to vrlo značajno u vašem procesu odrastanja i obrazovanja. Oni su tu da vam pomognu da savladate početne poteškoće i na pravilan način usvajate nova znanja. Lokalna samouprava nastaviće sa pružanjem pomoći školama, ulagaćemo u infrastrukturu i nastojaćemo da stvorimo što bolje uslove za rad i učenje. Još jednom, želim vam sve najbolje i puno uspeha u školovanju", istakao je Milenković.

Srećan polazak u školu i uspešnu školsku godinu, učenicima su poželeli predsednica Skupštine grada Zorica Jović, pomoćnici gradonačelnika Saša Pešić i Igor Mladenović i članovi Gradskog veća.

Školsko zvono označilo je početak nastave prvi put i za najmlađe osnovce đake prvake.

foto: privatna arhiva

Uzbuđenje, iščekivanje radost, radoznalost sve je prisutno danas kod njih. Ništa manje nisu uzbuđeni ni roditelji posebno oni koji u porodici imaju i prvog prvaka.

Osmu generaciju đaka sada već trećaka vodi učiteljica OŠ "Dositej Obradović" u Vranju Slavica Kostić (56).

Učiteljica Slavica iz Vranja ima i poruku za đake prvake i njihove roditelje.

"To je jedan od lepših perioda u životu. Roditeljima koji prvi put šalju prvaka u školu poručila bih da im maksimalno posvete pažnju, da razgovaraju. Uvek da ih pitaju šta ima novo u školi, da sa njima u tom početnom periodu odrade ponešto, da im pomognu oko domaćih zadataka, da im čitaju zadatke dok prvaci nauče da čitaju, da budu uz njih da se zajedno potrudimo da što pre steknu radnu naviku", napominje učiteljica Slavica.

Roditelji moraju biti stalno u kontaktu sa učiteljima.

"Stalna komunikacija samnom je i te kako potrebna. Nikad ne određujem roditeljima termin kada mogu da me pozovu. Roditeljima u svim mojim generacijama, a ovo je osma, kažem 'možete da me zovete kad god imate problem, ne treba da čekate, jer problem ne može da čeka'. Naši roditeljski sastanci su toliko otvoreni i mi smo za četiri godine, kao jedna porodica. Ono o čemu razgovaramo tu i ostaje, u našoj učionici. Da li je neko bio nestašan, nešto loše uradio, to ostaje između nas. To ja gradim od prvog dana, i uspela sam u tome da to bude tako", objašnjava naša sagovornica.

foto: privatna arhiva

Ona otkriva da se neretko dešavalo da je prvaci oslove i sa "mama".

"Dešavalo se i to. Za to vreme dok su u školi ja sam im druga mama. To su emotivni trenuci i ne zaboravljaju se", navodi učiteljica OŠ "Dositej Obradović" u Vranju Slavica Kostić:

"Uloga učitelja u odrastanju deteta i školovanju ima posebno značenje, zbog čega je i važno uspostaviti odnos poverenja između učitelja i đaka. Iskustvo je pokazalo da je taj period najvažnija osnova i podrška za budućnost deteta i njegovo obrazovanje".

Poziv učitelja je neprikosnoven za svako društvo i jedno je od najstarijih zanimanja. Učitelj prenosi znanje, ali i vaspitava dete, podseća ona.

"Pre svega učitelj treba da voli svoj posao da voli decu, da volite svoje učenike i naravno ljubav će biti uvek uzvraćena. Deca to najbolje prepoznaju, kod dece nema glume, ne možemo da glumimo . Deca tačno vide da li imaju ljubav, ili je nemaju", ističe učiteljica Slavica Kostić i objašnjava da li je stroga.

"Mislim da nisam stroga, a ako nekada budu nestašni, umem na neki pristupačan, lep način da pokažem da treba da budu mirni, tihi i nisam stroga. Autoritet mora da postoji i važno je kako ga gradite u odnosu sa decom", zaključuje učiteljica Slavica Kostić iz Vranja.

Učiteljica Slavica u prosveti radi 30 godina i to sve u OŠ "Dositej Obradović" koju su pohađali njeni roditelji, ona, njena ćerka i dva sina.