NEUSTRAŠIVA RUSKINJA POGINULA NA GUČEVU: Bolničarka Darja pomagala srpskim ranjenicima (FOTO)

BANJA KOVILJAČA – Pre 110 godina odigrala se čuvena bitka na Gučevu, a isto toliko je prošlo otkako je na ovoj planini iznad Banje Koviljače, pogođena austrougarskim gelerima, poginula hrabra Ruskinja, dobrovoljka i bolničarka, Darja Aleksandrovna Korobkina, rođena 1888. u Petrogradu. Ona nije zaboravljena od potomaka njenih srpskih saboraca i na nju podsećaju dva obeležja, postavljena nedaleko od spomen-kosturnice na Gučevu

Ta hrabra žena nesebično je pomagala srpskim ranjenicima u jesen 1914. vojujući rame uz rame sa srpskim vojnicima koji su na Gučevu stali na put višestruko jačoj Austrougarskoj sili. Darja je, prema podacima lozničkog Muzeja Jadra, u Srbiju stigla prvo do Valjeva gde se kratko zadržala i u septembru 1914. otišla u ’’Bitku na Drini’’, na prvu vatrenu liniju. Postala je bolničarka Drinske divizije II poziva i kod Kurovića kolibe je tokom teških borbi, do tada neviđenim odvažnošću, previjala je srpske vojnike. Ostalo je zabeleženo da je previla više od sto ranjenika u jednom danu, kao i da je u teškim momentima imala prave reči za vojnike koji bi joj izdisali na rukama. Nakon tih borbi sa Drinskom divizijom odlazi na Gučevo gde je čekaju najkrvavije bitke. Uglavnom se nalazila na Kodinoj glavi, na koti 708. na Eminovim vodama gde je bilo najteže, vojnici su na obe strane neprekidno padali pokošeni mecima, ili gelerima, uz stalnu puščanu, mitraljesku ili artiljerijsku kanonadu. Nije se obazirala na opasnost, neustrašivo je stizala do ranjenika, previjala im rane, tešila ih, volšebno izbegavajući metke. Nažalost, neprijateljsko zrno stiglo je 2. oktobra 1914. U rano jutro pošla je da previja ranjenike u Drugom bataljonu, kod majora Miloja Jelisavljevića na Eminovim vodama. Međutim, major nije bio na toj poziciji, nego koti 708 i Darja je želela da mu se iz zemunice javi telefonom i ode tamo gde je bilo mnogo ranjenika. Zla kob je htela da austrougarska granata pogodi zemunicu, poginula je Darja, a sa njom i kapetan Milutin Milojković.

- Iza rovova poslednje srpske odbrane na Eminovim vodama zajedno su sahranjeni. Kakva je ona bila svedoči i sačuvani izveštaj komandanta Drinskog Konjičkog diviziona II poziva, od 10 septembra 1914. o borbama 31. avgusta, 1. i 2. septembra te godine kod ade Kurjačice. Na mestu gde se pominje Darja stoji – ’’Kao zastupnik Komandanta odseka, naročito moram po dužnosti istaći retko požrtvovanje, hrabrost i najsavesnije vršenje dužnosti prema ranjenicima za sve vreme borbe i danju i noću, vrlo često u kiši kuršuma, neposredno iza prvog borbenog reda – dobrovoljne milosrdne sestre Darje Aleksandrovne iz Petrograda, koja je sama lično previla preko 120 ranjenika. Za sve svoje zasluge, milosrdna sestra Aleksandrovna zaslužuje najveće ratno odlikovanje’’. Hrabra Ruskinja bila je pod velom zaborava do pre desetak godina kada je u Banji Koviljači, kod Specijalne bolnice postavljen pano sa podsećanjem na nju, a nedaleko od spomenika na Gučevu, u oktobru 2014. na stogodišnjicu njene pogibije i spomen-ploča. Od Vidovdana 2018. nedaleko odatle nalazi se veliko spomen-obeležje posvećeno Darji koja je poginula u 26. godini pomažući srpskom narodu da odbrani slobodu, poklon Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika i njegovog autora Dragoljuba Mirkovića Gradu Loznici.

Hrabra Ruskinja ima obeležja na vrhu Gučeva, planini gde je zauvek ostala neustrašivo previjajući ranjenje srpske junake u čuvenoj ’’Bici iznad oblaka’’.