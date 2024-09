SREMSKA MITROVICA: Spremaju se značajne promene u strukturi gradske uprave, reorganizacija do oktobra

U Sremskoj Mitrovici spremaju se značajne promene u strukturi gradske uprave. Reorganizacija, koja će biti sprovedena do oktobra, donosi nove ljude, energiju i drugačiji pristup upravljanju gradom.

Ove informacije izneo je gradonačelnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimović, koji je otkrio detalje o promenama koje će značajno uticati na funkcionisanje lokalne vlasti.

Gradska uprava podložna reorganizaciji

Gradska uprava će doživeti potpunu reorganizaciju. Najavljeno je da će doći do promene većine načelnika, pri čemu će samo dvojica zadržati svoje pozicije. „Imat ćemo drugačije uprave, drugačije formulisane,“ izjavio je Nedimović, dodajući da će samo dva načelnika biti zadržana na svojim pozicijama, dok će svi ostali biti promenjeni.

Promene u ključnim upravama

Jedna od promena biće u Upravi za kulturu i sport, gde će dosadašnji načelnik napustiti svoju poziciju. Takođe, najavljene su promene u Upravi za saobraćaj i inspekcijske poslove, kao i u Upravi za poljoprivredu i infrastrukturu i u Opštoj upravi. „Načelnici ovih uprava biće promenjeni kako bismo omogućili dolazak novih, mladih i energičnih ljudi, spremnih da se suoče sa izazovima savremenog upravljanja gradom. Menjaćemo i direktore javnih preduzeća, osim u JKP ‘Komunalije’. To će biti moj predlog,“ rekao je Nedimović.

Nova uprava: Ekologija, mobilnost i turizam

Jedan od noviteta u reorganizaciji gradske uprave biće formiranje potpuno nove uprave koja će se baviti pitanjima ekologije, mobilnosti i turizma. Ova uprava će se zvati „E-uprava,“ što će obuhvatiti mnogo više od same digitalizacije. Fokus će biti na ekologiji, održivoj mobilnosti i razvoju turizma, s posebnim akcentom na brendiranje Sremske Mitrovice kao turističke destinacije.

„Moramo da iskoristimo nasleđe Sirmiuma, ali i da ponudimo nešto novo. Cilj je da se naš grad pozicionira kao moderna destinacija koja nudi različite sadržaje i atrakcije,“ istakao je Nedimović. „Dosta smo slušali priča o Sirmiumu. Sada je vreme da Sirmium pokažemo svetu i da ponudimo nešto više. Poslednjih 15 godina bavili smo se stvarima koje su bile prioritet – neko će možda pitati zašto to nismo radili ranije, ali mi smo morali da se fokusiramo na ljude i da obezbedimo poslove. Nekada je 40% ljudi bilo bez posla, danas je to svega 3%. Takođe, morali smo da rešimo infrastrukturu, kako ljudi iz Radinaca, Manđelosa, Šuljma ili Čalme dolaze do Mitrovice i kako se kreću kroz grad.“

Novi izazovi: Saobraćaj i parkiranje u fokusu

Jedan od najhitnijih problema koji će biti rešen u okviru novih inicijativa jeste saobraćajna infrastruktura i problem parkiranja u gradu. „Ne može više ovako,“ naglasio je Nedimović, dodajući da će se raditi na pronalaženju rešenja za sistem parkiranja, koji trenutno stvara probleme građanima. Takođe, planirano je zatvaranje određenih delova grada za automobile u cilju smanjenja gužvi i povećanja pešačkih zona.

„Moramo napraviti iskorak napred. Neophodno je da zatvorimo jedan deo grada za automobile i sprovedemo reforme. Planiramo da rešimo problem i pronađemo rešenja za sistem parkiranja.“

Krajem 2023. godine, grad Sremska Mitrovica brojao je oko 33.000 registrovanih vozila, što je daleko više nego što gradski kapaciteti za parkiranje mogu podneti. Ukupno je na raspolaganju 1.282 parking mesta, podeljenih po zonama: crvena zona sa 344 mesta, zelena zona sa 211 mesta i žuta zona sa 727 parking mesta.

Pored zvaničnih parking zona, u gradu postoje i nelegalne, tzv. „divlje“ parking zone, koje su već rano ujutru pretrpane vozilima. Problem dodatno pogoršava ograničena saobraćajna infrastruktura, koja nema mogućnosti za značajno proširenje.

Ovi problemi s parkiranjem ne pogađaju samo lokalno stanovništvo, već i turiste koji posećuju grad. Tokom 2023. godine, oko 10.000 turista posetilo je Sremsku Mitrovicu, a mnogi od njih su stigli sopstvenim automobilima. Nedostatak parking prostora postao je očigledan, a gradske saobraćajnice sve češće pretrpane.