Počeli radovi na sanaciji nesanitarne deponije „Aleksandrovačka bara“ u Subotici

Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić obišli su, danas, početne radove na sanaciji i rekultivaciji nesanitarne deponije „Aleksandrovačka bara“ u Subotici. Ministarka Vujović je najpre izrazila zahvalnost gradonačelniku Subotice Stevanu Bakiću i čitavom njegovom timu na volji i odlučnosti da se uhvate u koštac s ovako velikim projektima i izazovima.

foto: Grad Subotica

„Prednost i olakšavajuća okolnost u zatvaranju ove deponije koja se prostire na 32 hektara jeste činjenica da smo u prethodnim godinama izgradili Regionalni centar, transfer stanice, što imamo Regionalno preduzeće kome gravitira šest opština i Subotica i što imamo sistem upravljanja otpadom po savremenim, odnosno evropskim standardima. U prethodnom periodu smo se trudili i mi kao Ministarstvo da što veći procenat otpada odlazi upravo u Regionalni centar kako bi on bio recikliran i kako bi na taj način poštovali zelenu agendu i principe cirkularne ekonomije“, istakla je Irena Vujović.

foto: Grad Subotica

„Aleksandrovačka bara“ je, napomenula je Irena Vujović, deponija na koju se godišnje odlagalo preko pedeset hiljada tona otpada i jedna je od možda najvećih nesanitarnih deponija u Srbiji.

foto: Grad Subotica

„Ovom projektu posvećena je izuzetna pažnja kako bi ovaj prostor nakon realizacije bio uređen po svim standardima. Samo prva faza košta 387 miliona dinara, od toga je učešće grada 20 procenata, Ministarstva 80 procenata, a rok za izvođenje radova je šest meseci. Nadam se da ćemo taj rok ispoštovati zbog vremenskih prilika u zimskom periodu ali svakako odmah nakon toga će Ministarstvo odvojiti sredstva za drugu fazu kako bi naredne godine i ona mogla da bude završena“, rekla je Irena Vujović.

foto: Grad Subotica

Prema njenim rečima na problem deponije „Aleksandrovačka bara“ građani su godinama ukazivali.

„Svakako da uvek osluškujemo potrebe građana i trudićemo se da ovakav sistem otpada rešimo u mnogim velikim gradovima ali je neophodno da postoji izgrađen regionalni centar, trnsfer stanice, recklarna dvorišta, kompostane, sve ono što je neophodno kako bi se sistem uspostavio. To nije lak posao, nisu mala sredstva, za to je potrebno mnogo vremena ali mi već sad u ovom trenutku imamo nekoliko regionalnih centara na kojima radimo i kada, do 2027. godine, budemo izgradili šest regionalnih centara preko 50 jedinica lokalne samouprave u Srbiji će imati ovakav sistem. Naravno da ćemo paralelno sa tim zatvarati ovakve lokacije, nesanitarne deponije“, dodala je Irena Vujović.

foto: Grad Subotica

Ona je naglasila da je u prethodnom periodu uz pomoć Ministarstva nabavljana oprema za potrebe funkcionisanja sistema odlaganja otpada i istakla da je za svaku pohvalu za gradonačelnika i direktora JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica što i dalje nabavljaju opremu kako bi sistem što bolje funkcionisao. Osim toga zahvalila se i građanima Subotice koji su učestvovali u projektu „Odvajamo“ u kome se polagala pažnja na primarnu separaciju kućnog otpada.

foto: Grad Subotica

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić se zahvalio Ministarstvu za zaštitu životne sredine naročito ministarki Ireni Vujović na ogromnoj podršci koju ima grad Subotica i to ne samo u ovom za grad i kompletan region zahtevnom projektu, već i na mnogim drugim projektima poput uklanjanja divljih deponija, ozelenjavanja i nabavke opreme poput one iz 2021. godine kada je nabavljeno 25 kamiona autosmećara i autopodizača.

foto: Grad Subotica

On je, takođe podsetio da je deponija „Aleksandrovačka bara“ formirana 1978. godine kao i da se od tada na nju intenzivno odlagao otpad u prosečnoj količini od 51.000 tona godišnje.

„Subotička deponija Aleksandovačka bara smeštena je na južnom obodu grada Subotice, na 170 metara od stambenih objekata i na 500 metara od kompleksa Palićkog jezera. Sam projekat se sastoji od tri faze, vrednost projekta je 6.451.179,00 eura. Inače telo deponije se nalazi trenutno na 32 hektara, a metodom koja će biti sprovedena kroz realizaciju ovog projekta telo deponije treba da bude svedeno na 15 hektara i na kraju će ovo biti travnata površina sa minimumon zagađenja kako zemljišta tako i okoline“, naglasio je Stevan Bakić.

foto: Grad Subotica

On je podsetio da je grad početkom 2024. godine odradio nabavku i putem kredita za dodatno opremanje JKP „Čistoća i zelenilo“ nabavio vrednu opremu.

foto: Grad Subotica

„Nabavljeno je pet kamiona autosmećara zapremine 22 m3, zatim dva kamiona sa AB rol kontejnerom 28 m3, jedna autocisterna zapremine 7 kubnih metara, dve električne autočistilice, jedan kamion sa platformom od 20 metara, servisno kombi vozilo, dva putarca i dva komunalna traktora. Pored ovog uz pomoć Ministarstvo za zaštitu životne sredine i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine nabavljene su plave i zelene posude kako bi kompletan otpad mogao da se lakše prikuplja i već sada preusmerava na Regionalni centar. Time ćemo sprečiti neodgovorno odlaganje otpada i unaprediti očuvanje i zaštitu životne sredine kako bismo zdravu okolinu ostavili budućim pokolenjima“, istakao je Stevan Bakić.

foto: Grad Subotica

Grad Subotica