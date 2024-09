ŠTITNA ŽLEZDA, PRITISAK I KRVA SLIKA: Novi besplatni preventivni pregledi u Loznici

Drugu nedelju uzastopno građani će imati priliku da prekontrolišu zdravstveno stanje zahvaljujući besplatnim preventivnim pregledima koji se organizuju na inicijativu Ministarstva zdravlja.

Zdravstveni centar (ZC) Loznica ponovo će, kao i svih prethodnih nedelja, biti ustanova u kojoj se to može učiniti.

Ove nedelje svi koji dođu, pa i oni bez zdravstvenog osiguranja, imaju priliku da bez zakazivanja obave pregled kod endokrinologa i urade ultrazvuk štitaste žlezde, više tumor markera, kontrolišu krvni pritisak, nivo šećera u krvi, urade EKG i provere kompletnu krvnu sliku. Ponovo će biti organizovani i sistematski pregledi dece predškolskog i školskog uzrasta, u periodu od 8 do 11 časova.

Svi pacijenti kod kojih prilikom pregleda, ili u rezultatima budu uoče nepravilnosti biće odmah upućivani na dalju dijagnostiku i preglede.

- ZC Loznica izražava zahvalnost svim građanima koji su protekle nedelje došli na preglede i poziva sve one koji do sada, iz različitih razloga nisu bili u mogućnosti, da to urade ovoga puta, u interesu očuvanja sopstvenog zdravlja – poručuju iz ove ustanove.

Prethodne nedelje interesovanje je opet bilo veliko, došlo je 362 Lozničana, a najveće interesovanje bilo je za ultrazvučni pregled stomaka koji je urađen kod 262 prijavljenih. Tada je kod pulmologa bilo 207 osoba, jedna je upućena na skener, a pet na kontrolni rendgen pluća. Pregledi u nedelju traju od 8 do 17 časova.