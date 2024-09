"Reč je o umetniku domaćinu Ljiljani Strize Trajković koja je našoj Galeriji donosila posebnu svežinu i priređivala značajne likovne i kulturne događaje kakav sam sigurna da je ovaj večeras, na moje veliko oduševljenje, a zahvaljujući podršci Ministarstva kulture koje je pomoglo realizaciju ovogodišnjeg programskog rada Galerije. Ljiljana Strize Trajković je jedan od onih umetnika koja primećujete i sami, snažno mami svet da se odazove i da se se ugleda na njeno upečatljivo stvaralaštvo igre bojama, varijacije sa bojama istraživačko slikarstvo sve je to večeras pred nama u punom sjaju i raskoši. Kada je jednom prilikom upitana "šta za vas znači slikarstvo, kako opisujete svoja dela ona je rekla "moje slikarstvo to sam ja". To znači da ćemo večeras imati priliku da upoznamo još jedan delić stvaralačkog umeća i stvaralačke ličnosti naše Ljiljane", istakla je direktorka Narodnog muzeja u Vranju.