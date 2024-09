via ferate

DRAMATIČNE SLIKE SPASAVANJA NA PLANINI MUČANJ: Mađari se izgubili, žena povređena! "To je kozja staza, nosili smo je nas šestorica na smenu"

Državljanka Mađarske zadobila je teške povrede kičme pri padu na planinarskoj stazi "Via ferate" na planini Mučanj. To je ozbiljna adrenalinska staza za koju su potrebne ozbiljne fizičke pripreme i oprema, kaže direktor Turističke organizacije Ivanjica i apeluje na one koji ne ispunjavaju te uslove da ne koriste stazu