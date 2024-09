- Prvo smo hteli da našu „zlatnu svadbu“ proslavimo u najužem krugu porodice, ali pozvali smo i mali krug prijatelja, a i ćerke su htele da to bude u nekom restoranu uz muziku. I baš je bilo lepo, svi su bili veseli i nasmejani – kaže Ljilja.

- I eto, još traje. Za ovih 50 godina zajedničkog života bilo je i lepih i manje lepih trenutaka, ali više onih lepih. Skućili smo, dobili dve ćerke i sada imamo i četvoro unučadi, unuka koji sada kreće na fakultet, drugi unuk je u Gimnaziji i dve unuke koje su šesti razred. To je sve ono što naš život čini srećnim – dodala je Ljilja.

- U braku je bitna tolerancija, strpljenje i razumevanje, uvek priča i razgovor. Ali, kao što rekoh bilo je i nekih manje lepih trenutaka i tu je najbitnije izvinjenje. Možda je to i najbitnije, da čovek zna da se izvini. Ponekad kada je bilo neslaganja, najviše oko dece, jer sam previše bila brižna, na primer da idu na neki sport, muž je vikao da mogu da idu. Posle je došlo vreme osamdesetih, pa krenule na fakultet..., sve su to neke brige. Ali, sve je to prošlo i evo danas smo svi zajedno proslavili – kaže Ljilja sa osmehom i dodala je da su od početka braka bili samostalni i da im se u život niko nije mešao, što savetuje svim mladim bračnim parovima.