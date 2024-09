- Uz podršku Grada i TOGL organizujemo sajam na koji su došli i izlagači iz Šapca, Osečine i Krupnja. Pčelari beleže skromnu godinu, ali je ponuda ipak dobra jer su oni domaćini pa imaju zalihe meda od prethodnih. Ona je za pčelare bila teška, ko je selio pčele, njemu se godina finansijski isplatila, ali je bila teška sa kišovitim prolećem, sušnim i toplim letom, a plodove te suše verovatno ćemo ‘’brati’’ dogodine, u proleće, jer pčele u predstojeću zimu ulaze jako oslabljene. Čime ćemo dogodine raspolagati zavisi i od toga kakva bude zima. Na Sajmu su cene iste kao lani, kilogram meda je oko hiljadu dinara i svako može naći ono što mu treba – kazao je on.

Pčelarsko društvo Loznica ima 75 članova, dok na teritoriji Grada ima oko 300 registrovanih pčelara i oko 180.000 košnica. Direktorka TOGL Snežana Perić kaže da su ponosni na lozničko Pčelarsko društvo koje okuplja kolege iz drugih gradova kako bi ova manifestacija, koja je za izlagače besplatna, imala regionalni karakter i što kvalitetniju ponudu. Ona je najavila da će sutrašnji Svetski dan turizma osim Sajmom meda biti obeležen i besplatnom "Šetnjom ulicama velikana", koja počinje u 13 časova u lozničkom turističko-informativnom centru, a onda prolazi Ulicom Jovana Cvijića, Trgom Vuka Karadžića do Trga Jovana Cvijića. Poznati ovdašnji pčelar Zoran Grujić iz Korenite osim meda izložio je medovaču, orhovaču, a tu su i mešavine sa polenom, propolisom, golicom.

- Odavno se zna da je med izuzetno blagotvoran za ljudsku upotrebu. Sve je zdravo, a izdvojio bih mešavinu meda i suvog voća, oraha, lešnika, badema, to je dobro za zdrave ljude kao preventiva. Jedna kašičica meda ujutru, pomešana sa vodom ili čajem, i jabukovim sirćetom dođe kao jutarnja infuzija i trebalo bi imati naviku da se to uzima. Inače, ovde je sve pravo i kvalitetno – kaže on.