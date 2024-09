Pčelari su izložili razne proizvode od meda i to: med sa dodatkom raznih vrsta voća i lekovitih biljaka, polenov prah, vosak, propolis i matični mleč. Proizvođači opreme za pčelarstvo su predstavili modernizovane košnice, zaštitnu opremu za svakodnevni rad pčelara, specijalne alate i mašine i drugo, a viđeno je i lekovito bilje i razne vrste čajeva, tinktura, melema i drugih preparata za zdravlje.

- Subvencije po pčelinjem društvu moraju biti znatno veće od sadašnjih 1.000 dinara. Nadležni organi moraju da spreče proizvodnju, nabavku i prodaju nedozvoljenih preparata, zbog kojih nam se med vraća iz Evrope. Pojedinci koriste mitraž ili mitak, neku vrstu bojnog otrova, koji ima kancerogeno dejstvo i država mora da ga zabrani. On se u našim laboratorijama ne može otkriti, ali na Zapadu može. Na tržištu u Srbiji, ali i u Evropi, ima mnogo veštačkog meda, koji sadrži čak 80 posto invertovanog šećera.

- Ova godina je bila solidna. Imao sam u proseku 10-12 kg meda po košnici. Pored bagrema bila je livada i lipa. Med prodajem na kućnom pragu, jer imam stalne mušterije. Koristim subvencije i podršku za investicije od grada i to 50% od vrednosti opreme. Slobodan Miljković, pčelari u Kukljinu, Šancu i Globoderu sa 190 pčelinjih društava.

- Ova pčelarska sezona je bila loša, ispod proseka, ali malo bolja nego prošle godine. Najbolja poslednja godina je bila 2015. Dobro je što država pomaže subvencijama, ali su one male. Grad Kruševac daje 50% vrednosti opreme, a proizvođači odmah podižu cene i tako troškovi rastu. Zbog velikog pada stočarske proizvodnje to se negativno odražava i na pčelarstvo. Poljoprivrednici mnogo upotrebljavaju pesticide i herbicide, što utiče na smanjenje prinosa meda i do 30%.