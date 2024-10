“Interesantno je da je prvi dan berbe prošle godine bio 1. septembar, dok je ove godine to bio poslednji dan berbe. Visoke temperature i suša uticali su na to da kruška tri nedelje ranije sazre. Posledica velikog broja sunčanih sati jeste i rekordan procenat šećera u voću. U kruškama obično bude oko 14 procenata šećera, a mi smo sada imali 17, čak i 18 odsto“, kaže Nemanja Rudan, poljoprivrednik iz Zrenjanina.

“Ako kažete da se jabuke izvoze po ceni od jednog evra, to zvuči super. Ali, treba uzeti u obzir da je prevoz poskupeo i do 50 posto u odnosu na raniji period, da je ambalaža poskupela do 30 procenata, a cena jabuka je na nivou iz 2018. I tu dolazimo do činjenice da mi kao proizvođači ne možemo da opstanemo sa tom cenom”, objašnjava Milošević.