• Obrenovački put, Umka – Duboko – radovi na sanaciji oštećenog asfaltnog zastora u zoni klizišta, do 09.10.2024. g, od 7 do 17 č, uz naizmenično propuštanje vozila.

• Auto-put E-80, u tunelima Progon i Pržojna Padina, radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunela, sledećom dinamikom :

od 07.10. od 10 č, do 08.10.2024. g, do 17 č, uz obustavu saobraćaja u desnoj tunelskoj cevi tunela Progon i Pržojna Padina, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno kroz levu tunelsku cev,

– od 10.10. g od 9 časova, do 11.10.2024. g, do 17 č, uz obustavu saobraćaja u levoj tunelskoj cevi tunela Progon i Pržojna Padina, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno kroz desnu tunelsku cev.