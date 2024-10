LOZNICA – Povodom obeležavanja 90. godišnjice od ubistva kralja Aleksandra I Karađorđevića danas su na spomen obeležja ujedinitelja Srba, Hrvata i Slovenaca 1918, na području Grada Loznice položeni venci. To je učinjeno u spomen kompleksu ‘‘Cerska bitka“ u Tekerišu i u parku kod dvorane ‘‘Kur salon“ u Banji Koviljači.

Vence su položile delegacije Grada Loznice, Vojske Srbije, Centra za kulturu ‘‘Vuk Karadžić“, SUBNOR-a i Društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova do 1918. godine. O kralju Aleksandru u Tekerišu je govorio istoričar Goran Vilić koji je podsetio da su Karađorđevići, i kraj Petar i njegov sin, bili veoma vezani za Koviljaču koja je zbog toga i dobila naziv ‘‘Kraljevska banja’‘. On je podsetio da je bista u Tekerišu, posvećena vrhovnom komandatu Vojske Srbije u Prvom svetskom ratu, postavljena 2014. kada je obeležavan vek od početka Velikog rata i Cerske bitke. Kada je na Vidovdan, 28. juna 1928. otkrivana spomen-kosturnica u Tekerišu on je došao ovde. Stigao je ranije pa je pre toga dan proveo u Banji Koviljači.