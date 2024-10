- Izuzetna mi je čast da mogu ponovo da vas pozdravim ovde u Vranju u ovakvom broju i ovakvom sastavu. Ni veliki centri se nekad ne mogu pohvaliti sastavom predavača i sa ljudima koji se pojave u Vranju, na tome čestitam, čestitam vam i na ovom jubileju. Ministarstvo polaže jako puno na promociju na prevenciju malignih bolesti i naravno na edukaciju. Onkologija je na žalost grana koja se puno razvija. Onklogija u zdravstvu još malo pa će preteći kardiovaskularne bolesti ako već i nije dotle došlo i da imamo desetina hiljada novih pacijenata godišnje. Zdravstvene usluge na žalost se multipliciraju i jedan pacijent traži mnogo više zdravstvenih usluga nego što je to bilo ranije. Svi smo svesni toga da se onkologija usložava sa svim novim lekovima, novim testovima. Neko je pre nekih mesec dana rekao " Moći će jednog dana biti verovatno da pri rođenju deteta uzmemo kap krvi i da predvidimo od kojih malignih bolesti treba da ga štitimo gde da ga pratimo da predupredimo da se ta bolest uopšte i ne javi ". Želim vam uspešan rad ne sumnjam da će biti podela znanja,. Moram da pomenem da su naša udruženja pacijenata od ministarstva tražila edukaciju, a to podrazumeva edukaciju lekara, edukaciju pacijenata i svih onih koji rade u zdravstvu. To je nešto što će nas gurati napred ono što će nam zajedničkim snagama pomoći da pružimo još bolje usluge - istakao je profesor doktor Ferenc Vicko, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

- Verujem da ćemo sa ovog simpozijuma otići bogatiji u znanju i najboljim saznanjima u borbi protiv ove pošasti XXI veka, koja se zove maligna bolest. Što se tiče onog drugog dela simpozijuma kulturno-zabavnog, poznavajući mog dragog i poštovanog kolegu Kosticu koji to dovodi do perfekcije verujem da ćete otići odavde sa puno pozitivnih emocija i da će vaši utisci biti za nezaborav - istakla je doktorka Đorđević.

- Lokalna samouprava ponosna je na Dnevnu onkološku bolnicu u Vranju koja postoji već 15 godina i gde dolaze pacijenti iz Pčinjskog okruga i sa Kosova i Metohije. Svesni smo koliki je značaj Dnevne onkološke bolnice, i upravo iz tog razloga činimo sve da pomognemo i zaposlenima i pacijentima koji se ovde leče. Nastojimo da budemo pravi partneri jer samo uz jedan takav pristup možemo pomoći najteže obolelim pacijentima. Vi ste tu da lečite, ali morate imati pravu podršku svih organa vlasti. Zahvaljujući državi širom Srbije organizuju se preventivni pregledi, i sami smo svedoci koliko je tom prilikom otkriveno novoobolelih ljudi od kancera,i to u ranoj fazi kada je rak izlečiv. Vi najbolje znate šta to znači i koliko će ljudskih života biti spašeno, uz primenu savremenih i inovatnih terapija, koje su sada dostupne i u našoj zemlji . Na nama je da stalno podižemo svest o značaju prevencije, i to činimo jer je to jedini način da smanjimo stopu smrtnosti od ove opake bolesti“ istakao je dr Popović.