Za nekoliko meseci, tačnije baš na Božić on će ako Bog da slaviti, ni manje ni više već okrugli 100. rođendan . Taj jubilej ali i punoletstvo praunuka Nemanje bili su razlog da Ćirovići ove jeseni kod svoje kuće naprave veliko veselje sa 500 zvanica.

- Bilo je to slavlje koje će se dugo pamiti. Deda Petar je najstariji stanovnik ovog i okolnih sela, sa svojih punih 99 godina i još par meseci koji ga dele do stotke. Lepo je bilo gledati pradedu i praunuka kako zajedno duvaju svećice na rođendanskoj torti. To je pravo bogatstvo, srećna i složna porodica - kaže za RINU jedna od zvanica ovog nesvakidašnjeg slavlja.