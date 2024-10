Karađorđe je o boju na Loznici rekao da je to batalija u kakvoj nije do tada učestvovao, iako je već učestvovao u Mišarskoj i ostalim bitkama. O događajima od pre 214 leta govorio je istoričar Goran Vilić, a izveden je i prigodan program. Opsada Loznice je 1810. trajala dvanaest dana, a na njenih 1.200 branilaca udario je Ali-Paša Vidajić sa 30.000, po nekim istorijskim izvorima i 40.000 vojnika. Kada je braniocima u pomoć stigao Karađorđe sa vojskom tok boja se promenio. Najznačajnija bitka tokom Boja na Loznici vođena je 5. i 6. oktobra, po starom kalendaru. Presudna borba na Svetoga Tomu trajala je osam sati u polju Tičar, poginuo je 121, a ranjeno 178 ustanika dok su mnogo veće gubitke imali Turci. Za tu veliku srpsku pobedu čulo se i van granica Srbije. Posle smrti Ante Bogićevića 1813. Loznica je ponovo došla u bosanski pašaluk sve do 1833. kada je Miloš Obrenović prisjedinio Kneževini Srbiji i formirao Podrinjski okrug čiji je Loznica bila centar.