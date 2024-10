- Selektor Slobodan Savić je odabrao nekoliko predstava najboljih što se tiče čitavog repertoara u proteklih godinu dana, ono što je najbolje iz Srbije i regiona izdvojio i verujemo da će ove godine festival biti i te kako uspešan. Ono što je meni posebno velika čast i veliko zadovoljstvo, ali s jedne strane i "velki teret" , to je što sam se ove godine prvi put našla na ovom mestu, jer nam je i veliki jubilej u pitanju, stogodišnjica od osnivanja pozorišta. Dve velike stvari i za mene ponovo kažem novina, ali nekako smo uspeli zajedno sa timom koji je tu već par godina unazad da sve to izorganizujemo i da spremimo na način na koji to treba da bude, a treba da bude svečarski veličanstveno i treba da bude zaista onako reprezentativno, jer ipak na ovaj način predstavljamo kulturu i sam grad Vranje. Povodom obeležavanja 100. godina pozorišta te prve večeri 21. oktobra kada nam je i Dan pozorišta ujedno, očekuje Svečana akademija i u nastavku Svečane akademije biće koncert "Veče filmske muzike" sa našim poznatim glumcima koji će pevati svirati imati muzičko, scensko, poetsko veče, nastupiće Ljilja Stjepanović, Mina Lazarević, Žarko Stepanov, Nataša Radovanović sa orkestrom. To veče će biti posvećeno tom velikom jubileju, stogodišnjici pozorišta - istakla je direktorka.