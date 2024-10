- Ono što banju Vrujci definitivno izdvaja od ostalih jeste da je najbliža Beogradu i da je poznata po svojim termomineralnim izvorima i blatu. To lekovito blato potpomaže lečenju reumatskih oboljenja, ali nadaleko se čulo i da banja leči od drugih oboljenja kao što su nervne, ginekološke i razne druge bolesti“, tvrde za RINU u Turističkoj organizaciji Mionica.

- U okviru ova dva kompleksa nalazi sa akva park se sa lekovitim blatom koji je dostupan posetiocima, a svima onima kojima je to potrebno na raspolaganju je i stručno osoblje koje edukuje posetioce kako se ono koristi na pravi način ali i s obzirom na to da se blato nalazi i u samom koritu reke Toplice ko dobro poznaje ovaj kraj može blato koristiti direktno iz reke - dodaju u lokalnoj TO.