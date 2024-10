„Možda već neki drugi dan smo došli do zaključka da se ipak radi o praistorijskoj humci na osnovu ovog kamenog plašta i naravno nedostatka arhitetkture koja bi zahtevala da je crkva brvnara... Trebalo je da se pojavi arhitektura i onda su nas svakako iznenadili nalazi koji ukazuju da se radi o praistoriji, odnosno o bronzanom dobu“, ističe Marina Kotarac, kustos Narodnog muzeja Užice.

„Taj beli kamen je u stvari taj praistorijski kameni plašt sa kojim je bila cela humka pokrivena. Kada dodjemo do plašta u ovom segmentu, treba dobro da se iščisti, da se kamen lepo izbeli, da se vidi njegova struktura, da se fotografiše, iscrta i onda dolazi onaj najzanimljivi deo – skidanje plašta, tj. kamena, i svo ono do čega treba da dodjemo je ono najuzbudljivije. To je sakralna arhitektura, logično da očekujemo skelet“ naglašava Radmila Jović kustos Narodnog muzeja, Užice.