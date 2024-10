Više od 150 izlagača, najviše do sada, iz cele Srbije, kako neko reče, "ima ih od Subotice do Vranja", kao i brojni posetioce okupili su se u nedelju u Krupnju na 11. "Plodovima Rađevine".

- Do sada je rekordna bila 2022, ali što se tiče izlagača, programa, ali i posete ova je ako ne bolja, onda sigurno na tom nivou. Sve ukazuje da će biti možda i ponajbolji "Plodovi Rađevine" do sada, a svi su uložili veliki trud da tako bude. Vredno smo radili da napravimo ovakav ambijent, i ove godine su plodovi bili krupni, zaista su rodili, a tu su i rukotvorine koje su ljudi čitave godine stvarali u Rađevini, ali i širom Srbije. Verujem da smo opravdali oni našu "U Krupanj dođete kao gost, a odete kao prijatelj" i da smo dobri domaćini. Želim da ljudi uživaju i vraćaju se na ovu manifestaciju, da ona raste, i naš Krupanj bude lep primer manifestacionog turizma - poručio je on.