so, biber i suvi začin po ukusu

Krompir izrendati, dodati so i biber. Jaja umutiti, pa dodati neutralnu pavlaku. Dodati sir i još malo posoliti. Ćevape složiti u krug, najbolje ako imate podesivi prsten za torte. Ako su ćevapi viši od posude u koju se slažu, nožem ili makazama iseći vrhove. Zatim na dno tepsije staviti polovinu rendanog krompira, pa na to staviti cele ćevape. Između poređati i one odsečene deliće ćevapa. Ponovo staviti krompir, pa ponovo ćevape. Preliti sa prelivom, pa preko staviti malo bibera.