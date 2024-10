LOZNICA – Grad Loznica ove kao i prethodnih godina daje odgovarajuće podsticaje vlasnicima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Ponovo mogu konkurisati za investicije u fizičku imovinu, nabavku priključnih poljoprivrednih mašina, sadnica voća, staklenika, plastenika, protivgradnih i mreža za senčenje, sistema za navodnjavanje, opreme u pčelarstvu, za reproduktivni materijal – veštačko osemenjavanje, i za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Konkursi raspisani sredine jula traju do utroška predviđenog novca, ili do 1. decembra.

Kao ističu u Odeljenju za privredu izdvajanja su na lanjskom nivou, a najbitnije je da koliko se zahteva podnese sve se isplati, a da ima potrebe za uvećanjem iznosa to bi se i uradilo. Za kupljene nove mašine, poljoprivrednu mehanizaciju maksimalno se dobija do 200.000 dinara, a do 150.000 za novu opremu, višegodišnje zasade i kvalitetna priplodna grla. Na području Loznice poljoprivredom se bavi nešto više od 4.700 aktivno registrovanih domaćinstava, a još jednom broju ljudi to je dodatna grana privređivanja.