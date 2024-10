Kreator i tvorac najpopularnijeg gradskog izletišta u Pirotu, Dušan Živković iz sela Crvenčevo, uz pomoć prijatelja, sagradio je viseći most na Nišavi, kako bi meštani mogli lakše da dolaze do svojih imanja i do 5 vekova stare crkve Svetog Ilije. Viseći most je odmah postao jedna od atrakcija popularnog izletišta Brod bar.

Kada je pre dve godine vođen dečačkom željom, iz zaborava i korova otrgao izletište Brod bar i udahnuo mu novi život, Dušan Živković nije ni sanjao da će ovo mesto postati najpopularnije pirotsko izletište. Zahvaljujući Dušanovom entuzijazmu i podršci ljudi dobre volje, Brod je dobio most preko Nišave.

"Za materijal je dala lokalna samouprava sredstva, a mi smo uložili svoj rad i ljudi iz mesne zajednice su došli da pomognu, da ga izgradimo i da otegnemo sajle i da danas možemo lagano da pređemo mostom i da dođemo do crkve. Do sada se išlo traktorima, ljudi su se mučili dosta da prebrode reku, da bi došli do svojih imanja. Kasnije se zadesi da kada se vraćaju bude velika voda, pane mogu da se vrate", kaže Dušan Živković iz sela Crvenčevo.

Printscreen/RTS

Veliki entuzijazam i ljubav prema prirodi, tradiciji i umetnosti za Dušana su snaga koja gradi mostove, spaja ljude i obnavlja davno porušene objekte. Novosagrađeni most je sada najbliži put do crkve, koja je nedavno, na Dušanovu inicijativu, obnovljena.

"Rekonstrukcija krova je uspešno odrađena, i idemo dalje da se radi i gradi, da naša pokolenja dođu da uživaju i da kažu da je ovde se nešto nekada radilo, dešavalo i da se sete istorije sela", navodi Dušan Živković.

"Dušan ima veliku podršku porodice, ali nam nedostaje, jer je uvek odsutan. Srećni smo kada vidimo lepotu i rezultate njegovog rada", kaže Jovana Živković, Dušanova supruga.

I ne samo da je uredio izletište, sagradio most i obnovio crkvu, Dušan je svojim neobičnim skulpturama, oplemenio ćitav prostor.

"Ima jedan trenutak kada dolaze ljudi i odrasli, a ne samo deca na samo izletište. To je pojava osmeha na licima. Izraz lica kazuje sve. Ja to kad vidim to je za mene prava stvar", navodi

Dušan Živković.

Planova i ideja Dušan ima na pretek, a najvažnija misija mu je da oživi svoje i okolna sela i da pokaže ljudima da se može lepo živeti u skladu sa prirodom.