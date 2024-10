Ilija M. se venčao 2009. godine i sa suprugom je živeo u porodičnoj kući u Laćarku. Njihov brak počeo je da se urušava kada se njegova supruga teško razbolela, što je dovelo do podnošenja zahteva za razvod . Kako Ilija tvrdi, zahtevi za razvodom nisu bili zajednička odluka , već je inicijativa došla od njene majke i sestre , nekoliko meseci pre njene smrti 2022. godine.

- Nije mi do imovine. Hteo sam da dam polovinu stana njenim unucima, ali mene zanima penzija , jer sam se brinuo o njoj dok je bila bolesna - izjavio je Ilija. On dodaje da su pokušali da se dogovore van suda, ali porodica nije bila zainteresovana za takav ishod.

- Moj pravni zastupnik mi govori da 99% gubim ovaj slučaj. Ali ja se neću predati, vodim se istinom - izjavio je on, očigledno potresen celokupnom situacijom.

- Sudovi će morati da odrede kako će se razrešiti imovinska pitanja, ali očekujem da budu pravedni i razumni ljudi, jer ovo što se sada dešava je neverovatno - zaključuje Ilija. On veruje da bi dogovor mogao biti postignut bez daljeg sukoba, ali porodica pokojne supruge ostaje čvrsto pri svom zahtevu.

Pravo na porodičnu penziju?

Ako porodica pokojne supruge želi da Ilija izgubi pravo na penziju, to može biti, verovatno iz imovinskih razloga. Njihova odluka da nastave brakorazvodnu parnicu nakon smrti supruge može biti motivisana željom da ospore njegovo pravo na porodičnu penziju , koja bi inače pripala supružniku preminule osobe. Time bi porodica mogla pokušati da promeni imovinsko-pravna pitanja u svoju korist, što uključuje i kontrolu nad stanom i potencijalnim penzijskim primanjima, smatrajući da Ilija nije ispunjavao svoje obaveze prema supruzi pre njene smrti.

Ako nema ko da nasledi penziju, motiv porodice pokojne supruge da ospori Ilijino pravo na nju mogao bi biti više emotivan, a ne isključivo imovinski. Takve situacije često proizlaze iz narušenih porodičnih odnosa, neprestanih nesuglasica ili osećaja da Ilija nije dovoljno brinuo o supruzi tokom njenog života. Porodica može smatrati da on ne zaslužuje penziju ili bilo kakvu finansijsku korist iz braka, pa žele da se formalno razvede posthumno kako bi simbolički osporili njegovu poziciju kao njenog preživelog partnera, iako je Ilija sa svojom ženom, kako kaže, proveo mnogo godina u lepom zajedničkom životu, gotovo do same smrti, kada su se počeli dešavati nemili događaji.