- Kod kuće sam "vežbala" na našem puntu, tek toliko da auto iz dvorišta uparkiram u garažu, a par puta sam i napravila krug po selu. Imala sam veliku podršku kompletne porodice, mada sam ih često dovodila do ludila, naročito ove mlađe, jer nisam baš lako shvatala čemu koja ručica ili dugme služe, u svemu sam bila spora i nisam imala rutinu. Uostalom, ja sam se više od 50 godina na mestu suvozača vozila kao dama, nije me bilo briga šta Mijailo pritiska dok vozi, ali sve to sam morala da naučim za kratko vreme. I uspela sam - kaže kroz osmeh baka Zorka koja od supruga još uvek neće preuzeti upravljač, sve dok on može njime da upravlja. Tvrdi da će voziti taman toliko da ne ispadne iz forme i ne zaboravi ono što je naučila.