„I najnovijom odlukom Evrope da nam dodeli neku vrstu koordinatora upravo od potomaka tih predaka, kao da neko želi da zaokruži priču i pokuša da uništi Srbiju i srpski narod. Ja i ovom prilikom tvrdim, a što i predsednik države Srbije Aleksandar Vučić odavno govori: ’Džabe im je! Srbija će pobediti!’ Jer, Srbija i srpski narod su od svog nastanka i postojanja uvek bili na strani pravde i na strani istine. I uvek su bili protiv nacista i fašizma, kao što su i danas. Možda je to i jedna neoprostiva greška Srbiji što sledi politiku koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić –slobodarsku i nezavisnu. Srbija ima svoju politiku. I neće biti sluga nikome, niti će slušati tuđe politike i tuđe naloge“, podvukao je gradonačelnik Stevan Bakić.

On je, na kraju obraćanja javnosti, još jedanput izrazio zahvalnost Gideonu Grajfu na poseti, poželeo mu srdačnu dobrodošlicu u ovaj grad i da njegovo predavanje protekne onako kako je zamišljeno. Zahvalio se, takođe, i Fondaciji ,,Za srpski narod i državu“ koja je organizovala posetu Gideona Grajfa našoj državi i Gradu Subotici i koja, kako je naveo, veliki značaj pridaje kulturi sećanja na stradanja i progone srpskog naroda kroz njegovu burnu, ali bogatu istoriju.

„Gradonačelnik je opisao moje aktivnosti u proteklih 11 godina. Te moje aktivnosti nisu bile samo čisto dokumentovanje istorije, nego i jedna duga i intenzivna borba za koju je trebalo i mnogo snage. Kada sam započeo svoj put da ispravim zablude o srpskom narodu, odmah sam primetio zajednički imenilac između negacije Aušvica i negacije Jasenovca i onoga što se desilo tamo srpskim žrtvama od strane NDH i hrvatskih ustaša. Ova ekstremna borba je nešto što me konstantno motiviše, motivisala me kroz godine i ovog 25. oktobra 2024. godine, dok stojim na ovom mestu, obećavam da će moja motivacija i moja borba i dalje da se nastavi. Zahvaljujem se gradonačelniku Bakiću na srdačnom prijemu i dočeku u Subotici. I neka dugo živi prijateljstvo između srpskog i izraelskog naroda“, poručio je Gideon Grajf.

„Hajde da mi, preživeli, budemo njihov eho, da glasno plačemo kako bi se njihovi glasovi čuli širom sveta. To moramo da radimo veoma jako, budući da su se ubice Hrvati i njihovi saradnici intenzivno trudili, i čak se i danas trude, da obrišu mesta zločina, iskrive istoriju i izvrnu činjenice. Uvereni su da je revizija istorije moguća, ali apsolutno nisu u pravu. Mi smo ovde danas kako bismo glasno rekli da oni nisu u pravu. Pokušaj uništavanja istine o istoriji Jasenovca i njegovih podlogora je sličan stalnom pokušaju da se negira sećanje na Holokaust. I veoma opasan fenomen. Ideja koja stoji iza revizije istorije jeste da je sećanje na ljude kratko i da se nakon nekog vremena činjenice mogu napisati na drugi način i izmeniti. To je, dragi prijatelji, nemoguće. Nećemo dozvoliti da se to ikada desi“, istakao je Gideon Grajf.