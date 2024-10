- Kretao sam se deonicom Čačak – Gornji Milanovac kada je odjednom nešto puklo po šoferci. Staklo se razbilo, kamen je uleteo u kabinu i udario me u rebro. Ne daj Bože da me je udario u glavu, ili da je staklo uletelo u oči. Vozio sam pripisanom brzinom, ali je to teretno vozilo, u susret su mi išli automobili. Nisam siguran da bih u trenutku da mi je staklo uletelo u oči mogao odmah da odreagujem, da stanem, a da ne dođe do veće nezgode, kaže za RINU vozač kamiona.