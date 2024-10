U Domu kulture u Čitluku, pored Kruševca, od petka do nedelje održava se međunarodna manifestacija „Savezna izložba ptica – Kruševac 2024“ u organizaciji Udruženja za uzgoj i zaštitu ptica i njihovih staništa “Zlatno pero” Kruševac, a pod pokroviteljstvom Srpske ornitološke federacije.

Radi se prvo o pticama kanarincima, to je prva grupa. Druga grupa su ptice mutacije. Ptice mutacije, to je ukrštanje recimo divljih i kanarinaca i na kraju papagaji. Papagaji, kad neko kaže papagaji misli na jednu vrstu. Ustvari, postoje stotine vrsta i to je prelepa boja. Od danas kreće njihovo ocenjivanje lepote, izjavio je za RTK član Udruženja za uzgoj i zaštitu ptica i njihovih staništa „Zlatno pero“ Kruševac i organizator izložbe Miroslav Milovanović.