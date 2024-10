Priboj – Nekada puna i ljudi i života, pogranična sela u Srbiji danas su sve praznija. Ono malo ljudi što je ostalo, uz šalu kaže da im sada umesto komšija na kafu „svraćaju“ medvedi i vukovi , jer je njih za razliku od ljudi sve više. Bistrog humora i vedre naravi ovim planincima ne nedostaje i oni koji su ostali ne žele da napuste svoje ognjište. Primer jednog od „življih“ pograničnih sela u Srbiji su Sastavci kod Priboja, koji su smešteni na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ne zna se ko je crtao međudržavne granice, ali činjenica je da one prolaze kroz spavaće i dnevne sobe, ali i kroz groblja. Meštani često kroz šalu kažu da tamošnji domaćini kazan založe u jednoj, a rakija poteče u drugoj državi.

- Meni je pola imanja u Srbiji, a pola u Bosni. Porez pola plaćam jednoj, pola drugoj državi. Ima tih dosta specifičnih situacija u našem selu, zbog te iscrtane granice. Najupečatljivije je na primer, na groblju. Jedan kamen je granica. Sa desne strane Srbija, sa leve Bosna. To znači da su mojim pokojnim roditeljima noge sahranjene u Srbiji, a trup i glava u Bosni. Kapela nam je na teritoriji Rudog, a sveštenik nam dolazi iz Priboja. Sve su to neke priče koje su vezane samo za ova pogranična sela. Ima tu dosta nekih administrativnih peripetija, ali ovde živim od rođenja i navikli smo sve to nekako da prevaziđemo, prilagodimo se i živimo normalno, kaže za RINU meštanin sela Sastavci Rajko Marković.