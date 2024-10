- Nije bila baš loša, ali ovako sve ove manje nisu bile dovoljno slatke. Ipak, imaju taj miris da je prirodno, oseća se to, kaže Selma Bilalović iz Žitnića na čijem su imanju na surovoj pešterskoj klimi rodile lubenice!



- Poslednje dve zime nismo imali ni mnogo snega. To je nama neobično. Skinemo skije s tavana da koristimo i nemaš priliku da iskoristiš. To je ovde neobično. Dok sam bila dete i išla u školu, a peške smo išli, to su bili toliko veliki snegovi i zadržavali se, mart-april. Mislim da prošle godine u januaru nismo imali snega, veli Selma.