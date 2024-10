“I to nije bila bilo koja pobeda, jer je Kristina sa povredom ušla u finalnu borbu. Ali ona ima taj ratnički gen kao i Marko Pižurica, ja to prepoznajem, jer sam rastao sa bokserima i karatistima, znam kada neko poseduje taj što kažu iks faktor, a oni ga poseduju i zato ponavljam da oni nisu samo budućnost Subotice već su budućnost i Srbije”, naglasio je Stevan Bakić.

“Naglasio bih da je na ovom takmičenju Marko Pižurica stigao do četvrtfinala gde je izgubio od tri godine starijeg Gruzijaca Gucajeva, koji je osvajač više evropskih i svetskih medalja. To je ta stara Ruska škola, nekada su u boksu Rusi i Kubanci vedrili i oblačili i ta škola je za respekt. On je takođe u četiri dana imao tri teške borbe i ko se iole razume u sport i u boks zna koliko je to zahtevno i naporno, a pre toga je pobedio evropskog prvaka, vicešampiona sveta iz Poljske. To samo govori koliki je talenat Marko Pižurica”, podvukao je Stevan Bakić.