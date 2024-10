Put do najlepših predela netaknute prirode Stare planine vodi preko obeleženih pešačkih staza. To je najlakši i najbezbedniji način da se stigne do četrdesetak vidikovaca sa kojih se pruža nezaboravan pogled.

"Mi svake godine to remarkiramo i gledamo da staze budu uvek sređene, da rastinje bude obrezano kako treba i da svi turisti i ljubitelji prirode mogu da dođu na stazu bez problema i bez bojazni da će zalutati. Postoje i neke staze koje su malo teže, to su staze prema planinskim vrhvima, one su malo ozbiljnije i za njih preporučujemo planinarske vodiče", ističe Dragan Novaković, iz TO Pirot.