- Odmah počinjemo pripreme da krenemo u zajedničko pisanje projekata, zajednička istraživanja, razmenu naših lekara i fizioteraputa, da učimo jedni od drugih. Ono što nam je slično to je korišćenje balneoterapije, oni imaju vrlo jedinstvenu vrstu peloida i slanu vodu, mi sumporoviti peloid i vodu, takođe jedinstvenog sastava, i pratićemo kod pacijenata kakvi su efekti oba peloida. Ono što nas razlikuje su moderne tehnologije. Oni u tom sanatorijumu imaju i savremenu robotiku i impresivno je kako to izgleda. Nadamo se da ćemo od njih dobiti znanje i šansu da zajedno, kroz ovaj sporazum, konkurišemo kod Evropske komisije za neka sredstva za edukaciju, ali i opremu, nastupe na međunarodnim kongresima i publikovanje radova u međunarodnim časopisima – kazao je dr Jokić.

On smatra da je ovo ‘’velika šansa’’, prvenstveno za mlade lekare i fizioterapute iz ove ustanove koji žele da se edukuju, a Specijalna bolnica će im sve to omogućiti. Svi koji žele da se bave naukom i zdravstvenim, banjskim turizmom dobrodošli su da se uključe u ovaj projekat, poručio je on. Dr Liliana je veoma zadovoljnim onim što je videla u Banji Koviljači, otvorenošču za saradnju i profesionalnošću ljudi iz Specijalne bolnice.