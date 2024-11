"Kardiologija je ključna grana medicine s obzirom na to da su bolesti srca među vodećim uzrocima smrti . Na ovom sastanku govorićemo o najčešćoj patologiji u kardiologiji, istakla je dr Marina Rašić Popović i dodala da je "naša misija unapređenje, prevencije dijagnostike i lečenja srčanih oboljenja".

"Kardiološka sekcija Srpskog lekarskog društva svoj novi ciklus sastanaka započela je iz Vranja. Nastavljamo misiju koju je SLD započelo 1872. godine na inicijativu doktora Vladana Đorđevića zapravo započelo osnovnu misiju a to je edukacija lekara i upravo građenje mostova saradnje Naša želja je da u sastavu Kardiološke sekcije kojoj predsedavam u naredne četiri godine zapravo izađemo iz Beograda i sa najboljim timom lekara dođemo u manje centre koji nisu nikako manji po značaju niti manji po teritoriji koju pokrivaju niti manji po kvalitetu rada. Hvala puno što ste prepoznali tu inicijativu, što ste došli sa nama da budemo ovde. Srećan rad ", poručila je predsednica Kardiološke sekcije profesor dr Danijela Trifunović-Zamaklar.

"Nama gravitira i Kosovsko-Pomoravlje. Mi negde zbrinemo oko 250.000 stanovnika. Negde preko 30.000 hospitalizacija, pregledamo na godišnjem nivou oko 700.000 stanovnika. Što se tiče Internog odeljenja oni treba da se pohvale zato što su ušli u novi rekonstruisani deo od 2.833 kvadrata, moram da kažem jer predstavljam ZC Vranje, to su novi uslovi, stiže i nova oprema u vrednosti od 540 miliona dinara i to je ono što ćemo realizovati do 25. novembra. Uposlili smo skoro 300 ljudi. Pre desetak dana smo dali nova rešenja, 36 lekara je dobilo nove specijalizacije, napredujemo. Medicinska nauka je veoma teška ali zahtevna", naglasio je dr Đorđević.