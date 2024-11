IVANJICA - Vašljivost glave često se javlja kod dece predškolskog i školskog uzrasta i to najviše početkom hladnijih dana. A sada je kod nas očito pravo vreme za to. Roditelji su zabrinuti zbog sve više dece koja imaju problem sa ovim parazitima te masovno kupuju medicinske šampone, gumice za kosu koje bi trebalo da efikasno deluju, a lekari kažu da je jedini način da se zaštitite potpuna izolacija.

Vaška živi do 30 dana, a ženka polaže do 10 jaja (gnjida) dnevno. Da se gnjida poretvori u nimfu potrebno je sedam dana, a do odrasle vaške još deset dana, znači ukupno 17 dana. Jedna od najčešćih zabluda vezanih za vaške je da farbanje kose može ukloniti vaške, kao i da vaške ne idu na farbanu kosu.