Od odlaska gradonačelnika Vidoja Petrovića koji je, posle gotovo osam meseci od početka svog šestog mandata kao vodećeg čoveka Loznice, podneo ‘’neopozivu ostavku iz zdravstvenih i porodičnih razloga’’ koju je Skupština grada konstatovala 25. oktobra u opticaju su dva imena, koja ispunjavaju, pre svega, uslov da su odbornici, a oba su iz redova Srpske napredne stranke. Već neko vreme upućeni pominju za prvog čoveka grada Željka Marjanovića, diplomiranog oficira policije, iz Loznice, od 2022. načelnika Mačvanskog upravnog okruga, odnedavno imenovanog za poverenika lozničkog Gradskog odbora Srpske napredne stranke (SNS). Drugi kažu da će Loznica prvi put u istoriji dobiti ženu na čelu grada, a to će biti Dragana Lukić, master defektološkinja, narodna poslanica iz redova poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane. Ona je od 2020. odbornica u Skupštini grada Loznice. Inače, Predsednica Skupštine predlaže kandidata za gradonačelnika, potom on (ona) devet članova Gradskog veća, a može, ali i ne mora odmah da predloži i kandidata za zamenika gradonačelnika. Podsetimo, Petrović, diplomirani oficir policije, bio je od 2004. do 2008. godine prvi neposredno izabrani predsednik Opštine Loznica, a od 2008. do sada je neprekidno biran za gradonačelnika. U februaru ove godine počeo je njegov šesti mandat na čelu grada, a peti uzastopni na mestu gradonačelnika. Petrović je bio prvi čovek koji je Loznicu vodio u toliko mandata.