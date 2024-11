- Želim da se najljubaznije zahvalim Marini i Lidiji, zaposlenim u ovoj samoposluzi u Užicu koje su me, u subotu posle podne, izuzetno prijatno iznenadile i obradovale. Nekoliko minuta po napuštanju supermarketa u kome sam obavila kupovinu, one su me pozvale telefonom i obavestile da su na podu ispred kase pronađena sva moja lična dokumenta, platne kartice i značajna suma novca koji su mi, u velikoj gužvi, ispali iz novčanika... Uz veliko hvala i svako dobro upućene Lidiji i Marini, i jedan apel svima čija se reč glasnije čuje i pamti, da više govorimo o dobrim ljudima, o dobrim delima i tako ukazujemo mladima da se trajne vrednosti, humanost, solidarnost i pristojnost nikada ne mogu potisnuti niti izgubiti svoje neprolazne vrednosti - napisala je Ružica Kljajić u jednom postu na FB mreži.