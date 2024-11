- Saobraćajnica će imati višestruki značaj, povezaće više od 600.000 ljudi u Mačvanskom i Sremskom okrugu, biće najkraća veza između Novog Sada, Beograda i Republike Srpske. To znači da će nam doći nove investicije, da će biti spašeno više ljudskih života jer će se do tercijalnih ustanova stizati brzo. Očekujemo da ćemo vrlo brzo krenuti u realizaciju projekta izgradnje pogona za prečišćavanje otpadnih voda. Počeo je sa radom novi Hirurško-ginekološki blok Zdravstvenog centra Loznica koji ima najsavremeniju opremu. To je jedno od najvećih ulaganja države u Loznicu. Nastavljaju se započete aktivnosti za poboljšanje infrastrukturnih uslova na teritoriji našeg grada.Od Ministarstva za javna ulaganja odobren je projekat za rekonstrukciju preostalih 18.000 kvadrata prostora ZC Loznica, novu zgradu onkologije i kompletnu rekonstrukciju parternog prostora sa parking mestima za zaposlene. Trenutno se radi putna infrastruktura u većem broju mesnih zajednica i sve što je obećano građanima biće i urađeno – kazala je gradonačelnica Loznice.

Osim za njeno imenovanje odbornici su izglasali i osam od devet članova Gradsko veće, a nije izabran zamenik gradonačelnika, i tu dužnost obavljaće do daljnjeg Petar Gavrilovića koji je na tom mestu bio i do sada. Podsetimo, Loznicu je do ponošenja neopozive ostavke iz ‘’zdravstvenih i porodičnih razloga’’ pune dve decenije vodio Vidoje Petrović, diplomirani oficir policije, koji je od 2004. do 2008. godine bio prvi neposredno izabrani predsednik Opštine Loznica, a od 2008. do sada je neprekidno biran za gradonačelnika.