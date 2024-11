Važno nam je da sa što više građana imamo kontakt, rukovodstvima lokalnih samouprava, NVO, jedino na taj način možemo znati kakvo je njihovo raspoloženje i problemi. Raspoloženje je takvo da građani imaju poverenje u institucije, što me raduje, rekao je zaštitnik građana Zoran Pašalić prilikom jučerašnje posete Loznici u okviru prekjuče započete kampanje "Dani ombudsmana".

Lozničani su pritužbe predavali u Omladinskom centru, od 10 do 14 sati, i imali priliku da razgovaraju sa Pašalićem ili njegovim saradnicima iz tima zaštitnika građana, direktno ukažu na poteškoće u ostvarivanju nekih svojih prava. Pašlić se u gradskoj upravi sastao sa predstavnicima rukovodstva grada, a u obraćanju medijima je rekao da sa saradnicima obilazi Srbiju želeći da od građana čuju koji su njihovi problemi i reše ono što je u nadležnosti zaštitnika građana.

- Građani su u velikom broju prihvatili da razgovaraju sa nama i iznose svoje probleme što nas raduje. U narednom periodu mnogo ranije i detaljnije ćemo objašnjavati i najavljivati naše posete. Pozivam građane da ukoliko imaju probleme koji su u nadležnosti zaštitnika građana dođu kada ponovo budemo u Loznici. Oni svakako mogu svaki dan da nam se obrate na mejl, telefonom, ili na bilo koji drugi način. Odziv građana u lozničkom Omladinskom centru je odličan, građani se najčešće žale za imovinske, odnosno komunalne probleme, a to nikada nije u pitanju jedna oblast, obično je mešavina nekoliko njih. Sve nastojimo da sagledamo, i vidimo koji su problemi opravdani, oni dominiraju, a koji to možda nisu, i rešimo ih u okviru svojih mogućnosti. Što se tiče kontrole sudova, tužilaštava, Vlade kao celine, ne pojedinačno ministarstva, i još nekih institucija smo ograničeni. Radićemo sve što je do nas, uvek odmah naglašavajući šta je u našoj nadležnosti, a šta nekih drugih institucija, ne želeći da građane dovodimo u iluziju da ćemo im taj problem mi rešiti - rekao je Pašalić u Loznici.