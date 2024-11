- Naši sugrađani su konkurisali na pozivu Nacionalne službe za zapošljavanje sa različitim idejama za pokretanje sopstvenog biznisa Mi smo svima čestitali i poželeli puno uspeha u budućem radu. Uručeno je 13 ugovora, a očekujemo da još petnaestak sugrađana podržimo u nameri da otvore svoje sopstveno radno mesto. Ima i starijih i mlađih koji su se prijavili na ovaj poziv i svi su dobili po 300.000 dinara nepovratnih sredstava, koje je odvojila Nacionalna služba za zapošljavanje i naša opština kroz jedan poziv gde je na raspolaganju bilo deset miliona dinara. Tako da je ovo nešto što praktikujemo iz godine u godinu. Planiramo i za 2025. i pozivamo sve one koji imaju ideju da sopstvenim biznisom kreiraju svoje radno vreme i svoj dan da se odluče za neke od poziva koji Nacionalna služba za zapošljavanje ima, izjavila je za RTK predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

- Uvek je lepo kada vidite i kada možete da prisustvujete, da budete deo nečijeg početka, a posebno kada se radi o započinjanju nekog sopstvenog biznisa. Nacionalna služba već dugi niz godina sarađuje sa Opštinom Trstenik i u okviru lokalnog akcionog plana za zapošljavanje imamo različite programe koji su namenjeni građanima da otvore svoj sopstveni posao i da pomognu firmama koje imaju problema sa radnom snagom. Ove godine za potrebe ovog poziva izdvojeno je 10 miliona, pet miliona je dala Opština Trstenik, pet Nacionalna služba i svakako je veliko zadovoljstvo videti da postoji interesovanje i da se ta sredstva iskoriste da ljudima pomognemo na onaj najbolji način i kada je najviše potrebno, a to je na početku da započnu svoj sopstveni biznis. Nacionalna služba pored lokalnih akcionih planova i programa koji realizuje opštinama u Rasinskom okrugu ima i svoje pozive i još jedan projekat koji sprovodimo ove godine i do 2026. godine jeste garancija za mlade ljude, koja je namenjena svim mladim ljudima iz Rasinskog okruga, takođe to se isto govori i o različitim subvencijama koji su namenjeni poslodavcima i nezaposlenim licima, tako da mlade ljude da dođu u Nacionalnu službu, da se informišu, raspitaju, izjavio je čelnik kruševačke filijale NSZ.