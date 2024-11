- Ja se nisam udavala, nemam decu i nisam pravila nikakvo slavlje zato sam rešila da napravim veliku proslavu za svoj 50. rođendan. To je bio i amanet koji su mi roditelji ostavili, jer su za dve godine oboje mi umrli, a ja sam bila jako vezana za njih. Bila sam sa njima do njihovog poslednjeg daha. Zato mi je sada srce puno. Pozvala sam 300 ljudi, samo dvoje-troje nije došlo jer su bili bolesni. To mi je dalo još veću jačinu, videla sam koliko me ljudi poštuje i voli. Ono što je privuklo pažnju jeste moja haljina koja je podsećala na venčanicu, a mladoženje nije bilo na vidiku, priča za RINU ova divna, nasmejana žena.