„Štimovanje je samo jedna od operacija koje se radi, a ostalo, imamo restauracije gde se svi delovi klavira, vade i zamenjuju novim delovima, imamo razna podešavanja, razne regulacije mehanizma, regulacije visine žica, razmaka žica, razne druge operacije koje su sve zajedno potrebne da bi klavir postigao neki svoj optimum, da bi svirao kao kad je bio nov. Ja pričam najviše o restauraciji klavira, pošto na našim terenima su uglavnom svi instrumenti stariji. Malo je novih instrumenata“, ističe Bojan Babić, klavirštimer iz Šida. Dodaje: „Najstariji klavir je sa kraja 18.veka, znači hiljadu sedamsto devedeset i neka, znači prilično rano s obzirom da je klavir prvi put napravljen tek 1720. godine. To je klavir sa drvenom konstrukcijom za razliku od savremenih klavira koji imaju metalnu konstrukciju“.

U radionici u selu Bikić do, gde prenosi znanje na sina Andreja mnogo je uspomena, starina i skupocenog alata kupljenog u svetu i posebno pravljenog za preciznije zahvate. Proučavanje ovog umetničkog zanata je, kaže Bojan, ozbiljan posao i srećan je što može da ga podeli.

„To što će sin da radi, tj on uveliko radi, je za mene odlična stvar i jako mi je drago zbog toga. Najbolje je učiti od bliskog svog srodnika, od svog oca na primer, jer tu nema nikakvih tajni, nikakvih prepereka da sve što ja znam, da mu prenesem u nadi da će on to da podigne na još viši nivo“, ističe Bojan Babić.