U Srbiji svake godine pogine oko 500 osoba u saobraćajnim nesrećama, izjavio je danas savetnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Milan Ilić dodajući da je to razlog za nezadovoljstvo.

On je za Tanjug rekao da je Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda koji se obeležava 17. novembra, prilika da svi preispitamo sami sebe, od pojedinaca, običnih pešaka do profesionalnih vozača, od udruženja građana do ministarstava i kompletne države.