Savetnik ministra zdravlja za prevenciju Nebojša Tasić poručio je da je to istorijski trenutak kada je reč o zdravstvu u Srbiji.

- Karavan zdravlja počinje danas u saradnji sa IZJZS Batut, lokalnim samoupravama, bolnicama i medijima. Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok oboljevanja i umiranja u Srbiji. 50.000 naših građana godišnje izgubi život - naglasio je on.

Naveo je to da su masnoće u krvi, dijabetes, pušenje, stres, gojaznost, nedovoljno fizičke aktivnosti i nepravilna ishrana vodeći uzroci za kardiovaskularne bolesti.

- Tribina je posvećena i građanima i zdravestvenim radnicima, a posebno se cilja ka radno sposobnom stanovništvu. Zdravi ljudi treba da idu na preventivne preglede, a ministarstvo zdravlja, na čelu sa ministrom Zlatiborom Lončarom pokrenulo je po meni istorijsku akciju, a to je kampanja koja će u potpunosti potvrditi da država Srbija brine za njene građane, da čuvamo zdravlje nacije. Zdravlje nema alternativu, a svake godine jedan grad nestane zbog kardiovaskularnih bolesti. Infakrt i šlog odnose mnogo života, a faktori rizika se mogu sprečiti - poručio je Tasić.

Personalizovanom, multidisciplinarnom prevencijom može se sve to sprečiti, što, prema njegovim rečima i jeste cilj.

Prema rečima kardiologa Zdravstvenog centra u Negotinu Bojana Jankovića, frapantno je to da imaju tri pacijenta mlađa od 30 godina i tri pacijenta mlađa od 40, koji imaju kardiovaskularne bolesti i potrebu za stentovima.

- Mi se suočavamo sa novim situacijama u odnosu na one o kojima smo učili, kada je reč o bolestima srca i krvnih sudova. To je plod jedne nebrige o zdravlju mladih, jer kada dođe u ordinaciju pacijent star 30 godina i već tada ima povišen krvni pritisak mi se zapitamo kako taj živi, koje su njegove navike, koliko i da li puši - naveo je on.